Plan Putina i Szojgu w rozsypce. Nie zbiorą swojej armii "jednorazowych żołnierzy"

Media Detektor oparł swój raport na oficjalnych komunikatach rosyjskich okręgowych komisji wojskowych. Oto przykłady: w Samarze na 3200 poborowych do służby stawiło się 100 osób. W regionie Woroneża (blisko Ukrainy) z 2800 planowanych powołań do służby wcielono około stu. Orenburg i Saratow dostarczyły ok. 400-500 rekrutów - to jedna piąta tego, co planowano. Szef komisji poborowej w mieście Niżny Nowogród pochwalił się wykonaniem planu poboru na 44 proc. Z kolei republice Tuły do wojska poszedł co trzeci rekrut.