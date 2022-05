Rosja znosi limit wieku dla nowych żołnierzy. "Putinowi kończą się zasoby"

- Jeśli faktycznie to mają być medycy czy specjaliści techniczni, to wiek 40 plus nie powinien być tutaj przeszkodą. Mieli absurdalne prawo, więc widząc, co się dzieje w Ukrainie, postanowili je zmienić. Ale jeśli celem Putina ma być wysłanie ich na pierwszą linię frontu, to tacy "żołnierze" są nieprzydatni - ocenia gen. Roman Polko, były szef jednostki specjalnej GROM.