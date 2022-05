Siewierodonieck jak Mariupol? "Będą chcieli domknąć Ukraińców w kotle"

- Informacje o stratach wśród ukraińskiej armii są bardzo niepokojące. Jeśli wśród 400 ukraińskich jeńców okazuje się, że pochodzą oni z pięciu różnych brygad, to oznacza, że w tamtym rejonie brygady walczą już kompaniami. W rejonie Siewierodoniecka są one mocno przemieszane i niestety, ale tam straty muszą być olbrzymie. A to oznacza utratę zdolności bojowej jednostek zawodowych. Nie zastąpi ich obrona terytorialna. Oni mogą co najwyżej "utrzymywać teren. Ale do działań ofensywnych potrzeba wojsk operacyjnych – uważa płk Piotr Lewandowski.