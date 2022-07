Burza po słowach Orbana. "Putin jest dla niego jak diler, a Węgry są na głodzie"

Znów dał o sobie znać premier Węgier Viktor Orban. W ostatnich dniach krytykował Unię Europejską za postawę wobec wojny w Ukrainie. Jego zdaniem najważniejszym celem dyplomacji i działań UE powinno być dążenie do pokoju, a nie "wygranie wojny przez Kijów". Odniósł się też do sytuacji w Grupie Wyszehradzkiej i wspomniał o Polsce. – Wybrał dobre relacje z Putinem. Podejście naszego rządu do tego, co się dzieje w Ukrainie, jest już kompletnie odmienne od polityki Orbana – mówią nam eksperci.