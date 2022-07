Bulwersujące słowa Orbana. Tak tłumaczy Rosję

Węgierski premier przekonywał, że wojna wybuchła, bo Rosja chce od Zachodu gwarancji bezpieczeństwa. Ocenił, że Rosjanie "mówią starym językiem", ale "to nie znaczy, że to, co mówią, nie ma sensu". Jak relacjonował, Rosjanie mówią, że będą się posuwać naprzód, dopóki Ukraińcy są w stanie dosięgnąć swą bronią rosyjskie terytorium.