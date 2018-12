Kaczyński zakazał mówić o aborcji. W PiS się buntują

Polityczny ruch pod egidą ojca Tadeusza Rydzyka - stojący w poprzek interesowi Prawa i Sprawiedliwości - robi się coraz bardziej intensywny. Rozmowy z osobami skupionymi wokół Ruchu Prawdziwa Europa prowadzą politycy związani z PiS. Nad niektórymi może zawisnąć widmo wykluczenia z klubu.

To próba tzw. odbicia się po nienajlepszych dla Zjednoczonej Prawicy ostatnich kilkunastu tygodniach. Dlatego przekaz, jaki dominuje na zamkniętych spotkaniach zarówno kierownictwa PiS , jak i całego klubu parlamentarnego, jest jeden i zasadniczy: jedność.

Problematyczny temat aborcji

Prezes Kaczyński na zamkniętym posiedzeniu klubu PiS w Jachrance tydzień temu jasno dał do zrozumienia: nie podejmujemy tego tematu co najmniej do najbliższych wyborów parlamentarnych.