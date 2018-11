Kaczyński pogroził jej palcem. Anna Maria Siarkowska zabrała głos

Prezes Prawa i Sprawiedliwości dał się poznać jako lider, który potrafi przywołać swoich ludzi do porządku. Skrytykować z mównicy, jak zrobił to w stosunku do Dominika Tarczyńskiego, czy pogrozić palcem, czego doświadczyła Anna Maria Siarkowska. Posłanka w końcu odniosła się do reprymendy Jarosława Kaczyńskiego.

Jarosław Kaczyński zdyscyplinował posłankę Annę Marię Siarkowską (East News, Fot: Tomasz Jastrzebowski)

Anna Maria Siarkowska, należąca do klubu PiS, została zdyscyplinowana w Sejmie przez Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS pokręcił głową i pogroził jej palcem po tym, jak skrytykowała nowelizację ustawę o Sądzie Najwyższym.

- Wycofywanie się ze słusznych reform w obszarze wymiaru sprawiedliwości pod naciskiem instytucji unijnych wykorzystanych do walki politycznej wyznacza granice naszej suwerenności w bardzo nieciekawym miejscu - mówiła.

Teraz zabrała głos w sprawie reakcji prezesa na jej słowa. - Nie należę do osób strachliwych. Myślę, że to było niepotrzebne, mało eleganckie - powiedziała.

Jednocześnie przyznała, że nie chowa urazy. - Pan prezes zawsze jest czarujący i ujmujący i tym razem mu wybaczam - podkreśliła. Zdradziła też, że nie rozmawiali o tej sytuacji.

Przypomnijmy, że na własnej skórze złość prezesa odczuł też Dominik Tarczyński.

Źródło: TVN24