Partia ojca Rydzyka kusi narodowców. "Życzliwa propozycja”

Europoseł i zaufany człowiek ojca Tadeusza Rydzyka – Mirosław Piotrowski, który złożył wniosek do sądu o rejestrację nowej partii politycznej, nie próżnuje. Jak ustaliła Wirtualna Polska, ostatnio namawiał do wspólnego startu wyborach do europarlamentu Ruch Narodowy.

Gdyby partia związana z ojcem Tadeuszem Rydzykiem wystartowała do PE, otrzymałaby 2 proc. (East News, Fot: Stanisław Kowalczuk)

Do spotkania europosła Mirosława Piotrowskiego z szefem Ruchu Narodowego Robertem Winnickim doszło na początku grudnia w jednej z warszawskich restauracji. Obaj politycy znają się już kilka lat, darzą wzajemną sympatią. – Do rozmowy doszło tuż przed tym, jak informacja o nowej partii pojawiła się w mediach. Pamiętajmy, że my ogłosiliśmy, że idziemy do wyborów razem z partią "Wolność” Janusza Korwin - Mikke. Natomiast niezależnie od tego, mieliśmy z profesorem Piotrowskim spotkanie dotyczące startu ze wspólnej listy. Takie rozmowy się odbyły i jesteśmy w dobrym, życzliwym kontakcie. Wybory są w maju. To z jednej strony dużo, a z drugiej mało czasu...- mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Robert Winnicki.

- A co do inicjatywy europosła Mirosława Piotrowskiego, to jeszcze do niedawna nikt nie wiedział, że ona zaistnieje. Nie mogliśmy więc opierać swoich kalkulacji na powstaniu bądź niepowstaniu tej inicjatywy. Jakkolwiek pozytywnie do niej się ustosunkowujemy – dodaje Winnicki.

Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, podczas spotkania nie było rozmów o personaliach, ani o ewentualnych kandydatach. Piotrowski sondował bardziej możliwość współpracy Ruchu Narodowego przy tworzeniu wspólnych list wyborczych w wyborach do europarlamentu. Potencjalne ugrupowanie współpracownika dyrektora Radia Maryja ma niewiele czasu do majowych wyborów i praktycznie żadnych terenowych struktur. Ma za to za sobą toruńskie media i przychylność redemptorysty.

Z kolei Ruch Narodowy ma struktury terenowe i doświadczenie w organizowaniu kampanii wyborczych. W poprzednich wyborach do PE Komitet Ruchu Narodowego zarejestrował listy we wszystkich okręgach wyborczych. Ma też przychylność ojca Tadeusza Rydzyka, który wielokrotnie komplementował działaczy Ruchu za poglądy.

Czy współpraca między Ruchem Narodowym a ugrupowaniem zakładanym przez zaufanego człowieka szefa toruńskiej rozgłośni może dojść do skutku? Pozostali działacze Ruchu Narodowego, z którymi rozmawialiśmy są bardzo ostrożni w ocenach nowej formacji.

- Jeśli faktycznie, ugrupowanie europosła Piotrowskiego jest tylko po to, by "grać” z PiS o jak najlepsze pozycje negocjacyjne, to wiadomo, że do wyborów pójdziemy oddzielnie. Zawieranie dzisiaj koalicji z ugrupowaniem, które nie wiadomo czy będzie chciało pójść do wyborów z PiS-em, czy też nie, jest dzisiaj problematyczne – mówi nam anonimowo jeden z działaczy.

Z kolei drugi z polityków Ruchu Narodowego uważa, że nowe ugrupowanie europosła Piotrowskiego to "jedna z furtek, którą sobie zostawił ojciec Rydzyk w negocjacjach z PiS-em”. – Duchowny dał zielone światło, żeby europoseł Piotrowski sobie poszalał. Na zasadzie: co wyjdzie Piotrowskiemu, to wyjdzie. Niekoniecznie ojciec Rydzyk musi się pod tym osobiście podpisywać. Może równie dobrze finalnie odciąć się od jego inicjatywy i nie poprzeć nowego ugrupowania – mówi nam nasz drugi rozmówca.

Europoseł Mirosław Piotrowski nie odbierał od nas telefonu.

Przypomnijmy, jak ujawniła Wirtualna Polska, 27 listopada w Sądzie Okręgowym w Warszawie złożono wniosek o zarejestrowanie nowej partii. Jednym z pełnomocników ugrupowania jest wspomniany europoseł Mirosław Piotrowski. Partia ma nazywać się "Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi". Jej pierwszym celem, ma być start w wyborach do Parlamentu Europejskiego. A na jej listach mają się znaleźć politycy związani i sympatyzujący z toruńską rozgłośnią.

Według grudniowego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej", gdyby nowe ugrupowanie wystartowało w nadchodzących eurowyborach otrzymałoby 2 proc. poparcia. Co jednak warte podkreślenia, jeśli środowisko związane z o. Tadeuszem Rydzykiem wystawi swoją listę, odebrałoby część wyborców PiS. W takiej sytuacji PiS zgromadziłoby 34 proc. głosów, a Koalicja Obywatelska 33,9 proc.