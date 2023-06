Kaczyński wymyślił sobie nową rzeczywistość. "Jest urojona"

- Wolałbym, żeby ta sprawa została rozstrzygnięta w ten czy inny sposób, natomiast to, że kilku sędziów Trybunału wbrew oczywistym przepisom prawa próbuje zakwestionować to, iż Julia Przyłębska jest prezesem TK, to my nie mamy na to wpływu - stwierdził lider PiS na konferencji prasowej we wsi Rudna Wielka na Podkarpaciu.