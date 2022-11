Jest decyzja Dudy. Zrobił tak, jak chciał PiS

"W rażącej sprzeczności z konstytucyjną zasadą kadencyjności"

- Chociaż dopuszczalnym jest, żeby niekiedy odstąpić od jakiejś zasady konstytucyjnej, to jednak możliwe jest to jedynie wtedy, gdy owo odstąpienie jest konieczne dla realizacji innej wartości konstytucyjnej. Przedłużenie kadencji nie zmierza do zachowania żadnej wartości konstytucyjnej, a wygoda organizatorów nie jest wartością konstytucyjną - mówił Krzysztof Kwiatkowski (Koło Senatorów Niezależnych) uzasadniając decyzję Senatu o odrzuceniu ustawy