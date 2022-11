Pranksterzy z Rosji "wkręcili" prezydenta Dudę. Lawina komentarzy w sieci

"Traktuję to jako próbę uprzedzenia ataku na Kancelarię Prezydenta. Jednak warto postawić pytanie: jak to możliwe, że pracownicy Kancelarii połączyli prezydenta Dudę z tymi ludźmi? Jak to możliwe, że w ogóle do takiej rozmowy doszło?" - zastanawia się Dominika Wielowieyska z "Gazety Wyborczej".