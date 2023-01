Jak powstają nazwy cyklonów? Synoptyk ujawnia

Skąd biorą się nazwy cyklonów i huraganów? - Mamy pewien polski akcent. Idzie cyklon Jan. Okazuje się, że każdy układ niskiego ciśnienia można adoptować. Można zgłosić się do instytucji w Berlinie. Od lat 50. opisywano tam układy niskiego ciśnienia. Ktoś wpadł na pomysł, by zacząć je nazywać. Można się zgłosić, uiścić opłatę na edukację meteorologiczną. Gdy zaproponujemy jakieś imię, to może pojawić się na mapach barycznych. Można zrobić prezent dla siebie, ale również małą przykrość. Jak wiemy, układy niskiego ciśnienia czasem są spokojne, ale potrafią zrobić śnieżycę, wichurę i burzę. Pamiętajmy, by tymi imionami za bardzo nie szafować - mówił w programie "Newsroom WP" Grzegorz Walijewski, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

