Jagody są już w lasach. W tych przypadkach ich zbiór może zakończyć się mandatem

Kwotą od 1 do 5 tysięcy złotych jest zagrożona sprzedaż jagód (a także grzybów), bez dokumentu wydanego przez Sanepid. Wskazuje na to Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych. Zgodnie z jego przepisami, osoby, które chcą sprzedawać owoce zebrane w lesie, powinny zostać wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Co ważne, atest, upoważniający do handlu jagodami zebranymi w lesie jest wydawany bezpłatnie.