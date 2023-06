Ceny malin. Głodowe stawki dla producentów. Czy klienci zapłacą więcej?

Ceny malin 2023. Skup na poziomie 5 zł/kg

Informacje na temat niskich cen skupu malin dochodzą od plantatorów z całej Polski. Jak podsumowuje gorzko jeden z nich, "pierwsza cena za maliny letnie to 5 zł. Na pewno każdy zarobi, na pewno każdy jest zadowolony z tego. W tamtym roku za zbieranie malin płaciło się 5 zł za kilogram. Co teraz zrobią ci ludzie? Jest to cena bezczelna, za którą nie opłaci się nawet zbierać owoców. Super, startujemy z wysokiego C".