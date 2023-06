Cena malin bije rekordy. U sprzedawców pojawiły się krajowe owoce

Polskie maliny pojawiły się także w supermarketach. Ich cena jest jednak również wygórowana. Jak we czwartek 1 czerwca poinformował "Fakt", jeden z czytelników - pan Mirosław - był zaskoczony ceną malin w Biedronce. - Małe opakowanie kosztuje aż "dychę". Pomyśleć, że tyle trzeba dać za garstkę owoców. Jak informuje dziennik, mowa o opakowaniu zawierającym 125 g malin. Oznacza to, że cena ich kilograma sięga niemal 80 złotych. Nie jest to jednak wyjątek - w sklepach należących do konkurencyjnych sieci, maliny są równie drogie.