Szokująca kwota. Tyle trzeba zapłacić za cytrynę w Warszawie

Inflacja wciąż wysoka. Najnowsze dane GUS

Inflacja w kwietniu 2023 r. w Polsce wyniosła 14,7 proc. rok do roku - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W marcu wyniosła ona 16,1 proc. r/r. Co ważne, względem marca ceny przyspieszyły o 0,7 proc. To o 0,1 pkt proc. mniej, niż spodziewali się ekonomiści. W sumie w ciągu czterech miesięcy tego roku inflacja wzrosła o 5,6 proc.