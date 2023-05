Poszła do Biedronki i przeżyła szok. Tyle trzeba zapłacić za fasolkę szparagową

To niecodzienne wydarzenie stało się dla czytelniczki "Faktu" prawdziwym szokiem. Pani Joanna udawała się po najpotrzebniejsze produkty do znanego dyskontu. Nic nie mogło jej przygotować na to, co zastała na półkach Biedronki. Na jednej z nich znajdowała się fasolka szparagowa, jednak nie była to zwykła fasolka, którą wszyscy znamy i kochamy. Cena tego warzywa wydawała się bardziej pasować do luksusowego produktu niż zwykłego składnika codziennych potraw.