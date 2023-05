Praca sezonowa 2023. W Polsce czy za granicą? Sezon właśnie się rozpoczął

"Równowartość od 50 do 55 zł za godzinę, do tego dach nad głową, ubezpieczenie, pieniądze na powrót do Polski, a do tego żadnych wymagań, jeżeli chodzi o kwalifikacje" - informuje Fakt, wskazując na średnie warunki zatrudnienia w przypadku pracy tymczasowej. Portal podaje, że najwyższe stawki czekają na pracowników, którzy zostaną zatrudnieni przy montażu paneli fotowoltaicznych w Holandii. Najniższych średnich zarobków w przypadku pracy wakacyjnej mogą natomiast spodziewać się osoby zatrudnione we francuskich winnicach. Stawki te wciąż są jednak średnio niemal dwukrotnie wyższe niż w Polsce.