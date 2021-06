Praca w wakacje nad Bałtykiem. W dzień pracują, w nocy mieszkają w barakach

"Nic nie ukrywamy"

- Przed nikim nie ukrywamy, w jakich warunkach będą mieszkali nasi pracownicy. Dlatego zawsze proponujemy dzień próbny, żebyśmy my zobaczyli, jak dana osoba pracuje, a także, by ewentualny pracownik podjął decyzję, czy chce u nas pracować i mieszkać w kwaterach, które proponujemy. Wszystkim osobom zwracamy koszty podróży. Osobom z daleka sugerujemy, by umówili się na dzień próbny również w innych restauracjach, by w przypadku niezatrudnienia mogli podjąć pracę gdzie indziej. Chodzi o to, żeby podróż nie poszła na marne - mówi nam właściciel jednej z restauracji w Jastarni.