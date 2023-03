Wakacje 2023. Ceny biletów lotniczych. Złe informacje przed sezonem urlopowym

Chociaż do szczytu sezonu wakacyjnego pozostało jeszcze kilka tygodni, wiele osób już teraz planuje wypoczynek. Wzrost kosztów niemal we wszystkich sektorach gospodarki - również w branży turystycznej - wskazuje, że Polacy, poszukując urlopowych ofert, będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni.