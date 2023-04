Szykuje się kolejna afera, bo nie opłaca się już kupować owoców z Polski. "Mrożonki z Ukrainy wjeżdżały jak turyści"

Podkreśla, że to cały czas porzeczka z ubiegłorocznych zbiorów, bo tegoroczne będą dopiero latem. - Wiele chłodni zaimportowało produkty z Ukrainy w obawie, że jeśli będą one tanie, a nie będą mieli ich w ofercie, to swoich drogich nie sprzedadzą. Mówiąc wprost: zaimportowali te tanie, by niejako uśrednić cenę - wyjaśnia Maliszewski. I dodaje, że dotyczy to jeszcze obecnego sezonu.