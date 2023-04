4 mln ton zboża, paszy i nasion oleistych z Ukrainy. Wiemy, co i kiedy wjeżdżało

Przedstawiciele rządu nie zaprzeczali, że "zboże techniczne" wpływa do kraju, ale przekonywali, że rząd pilnuje, by nie trafiało na nasz rynek. Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk tłumaczył, że odpowiada za to Krajowa Administracja Skarbowa. A jeśli zdarzyło się, że zboże techniczne trafiło gdzieś na nasz rynek, to zostanie to naprawione. "Jesteśmy po rozmowach z Krajową Administracją Skarbową, aby ten proceder bardzo mocno okiełznać, bo nie chodzi o to, żeby nie odbywał się transport technicznego zboża, tylko żeby techniczne zboże nie zamieniało się w zboże konsumpcyjne lub paszowe, bo na tym praktycznie polega cały problem" - mówił wówczas Kowalczyk.