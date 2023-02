PIT 2023. Jak rozliczyć podatek dochodowy za 2022 rok? Najważniejsze informacje

Osoby, które według zeznania mają niedopłatę podatku - zgodnie z przepisami ustawy o PIT - powinny rozliczyć ją z urzędem najpóźniej do ostatniego dnia okresu rozliczeń (w 2023 roku do 2 maja). Można to zrobić w kasie Urzędu Skarbowego, podmiotu obsługującego urząd lub na poczcie.