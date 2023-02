PIT-37, PIT-11, PIT-28. Który dokument złożyć? Najważniejsze informacje o rozliczeniach podatkowych

PIT-11. Co to?

Deklaracja PIT-11 jest informacją o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, oraz potrąceń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, którą wypełniają płatnicy podatkowi - najczęściej są nimi pracodawcy. Druk powinien zostać przygotowany w dwóch egzemplarzach i przekazany do urzędu skarbowego oraz do podatnika. W 2023 roku termin składania druków PIT-11 minął 31 stycznia. Osoby zatrudnione oraz pozostali podatnicy powinni natomiast otrzymać informację do końca lutego.