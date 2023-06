"Psia pietruszka" wygląda niepozornie. Jej spożycie grozi śmiercią

Blekot pospolity, nazywany Blekotem zwyczajnym, szaleniem bądź psią pietruszką, to gatunek, który można spotkać w całej Polsce. To jednoroczna roślina z rodziny selerowatych, zaliczana do chwastów. Rośnie najczęściej na przydrożach, w polach, na łąkach, w przydomowych ogródkach oraz miejskich terenach zielonych. Wyglądem przypomina nać pietruszki - jest to jednak gatunek silnie trujący.