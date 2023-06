Barszcz Sosnowskiego. Jak go rozpoznać? Oparzenia są bardzo niebezpieczne

Barszcz Sosnowskiego to roślina dwu- lub wieloletnia. Jest to okazały gatunek - osiąga wysokość nawet do 5 metrów wysokości. Szerokość liści dochodzi do 2 m, a łodyga może mieć grubość nawet 12 cm. Barszcz z wyglądu przypomina nieco koper - zwieńczają go drobne, białe kwiaty. Łodyga rośliny może być pokryta fioletowymi plamkami.