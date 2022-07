Jeszcze groźniejszy w upały. Barszcz Sosnowskiego w kolejnych miejscach w Polsce [MAPA]

"Nawet jeśli są regiony, co do których wydaje się, że barszczy jest tam mniej, lub na mapie nie mamy jeszcze zaznaczonych tam punktów, nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że barszczy tam nie ma. Z pewnym prawdopodobieństwem są to regiony mniej eksplorowane przez ludzi i dlatego nie natknęli się tam oni na te gatunki" - wskazała Sachajdakiewicz.