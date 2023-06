Wilcze jagody są śmiertelnie niebezpieczne. Rosną w polskich lasach

Wilcze jagody rosną na niewielkich krzewach, osiągających do 150 cm wysokości. Mają duże liście, o eliptycznym kształcie, które zwieńcza krótki ogonek. Roślina w Polsce kwietnie w okresie od czerwca do lipca. Owoce wytwarzane przez Wilczą jagodę, mają fioletowoczarną barwę, są błyszczące i osiągają wielkość, zbliżoną do wielkości wiśni.