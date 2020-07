Jacek Kurski vs. Jarosław Kurski. O co chodzi w konflikcie między braćmi?

W sobotę 18 lipca Jacek Kurski wziął w Łagiewnikach pod Krakowem drugi ślub kościelny. Trudno było nie ulec wrażeniu, że to nie tylko uroczystość małżeńska, ale też ponowne zaślubiny z Prawem i Sprawiedliwością i ostateczny gest pojednania między nim a Jarosławem Kaczyńskim. Na uroczystości zjawili się najważniejsi politycy obozu rządzącego, co z kolei mogło być policzkiem wymierzonym prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

Nie jest tajemnicą, że Duda nie pała dużym uczuciem do Kurskiego i lobbował za jego zwolnieniem z funkcji prezesa TVP. Dziś, gdy Duda został już wybrany na drugą kadencję w Pałacu Namiestnikowskim, Kurski wraca do gry. Funkcję prezesa telewizji publicznej zacznie znowu pełnić po zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy.

W ten sposób bracia Kurscy zawłaszczyli medialnie niemal cały zeszły tydzień. Jeszcze tego samego dnia Jacek Kurski wydał oświadczenie, w którym reagując na atak "Gazety Wyborczej" pisał: "Jarku, bracie, nie idź tą drogą. To, co robisz, jest obrzydliwe. Odreagowujesz kłamliwym atakiem na rodzinę kolejną polityczną porażkę swojego środowiska".

Ten drugi

Polityczna rozłąka

O Wałęsę zresztą się pokłócili, bo choć Jacek bardziej podziwiał lidera Solidarności, to jego rzecznikiem został Jarosław. Ostatecznie praca z pierwszym, wybranym w wolnych wyborach prezydentem III RP okazała się dla starszego Kurskiego nie do zniesienia. Jarosław chciał zrezygnować, więc Jacek zaproponował mu, że go na tym stanowisku wymieni. Doszło do nieporozumienia, bo Jarosław znów poczuł się wypychany.