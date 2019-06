Rocznica "nocnej zmiany”. 26 lat temu upadł rząd Jana Olszewskiego

W nocy z 4 na 5 czerwca 1992 r. Sejm odwołał rząd premiera Jana Olszewskiego. Bezpośrednią przyczyną upadku centroprawicowego rządu było wykonanie sejmowej uchwały lustracyjnej przez Antoniego Macierewicza, szefa ministerstwa spraw wewnętrznych.

4 czerwca Antoni Macierewicz przesłał do parlamentu listę ponad 60 osób, których nazwiska figurowały w archiwach jako tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. Wykonywał w ten sposób przyjętą wcześniej przez Sejm uchwałę lustracyjną. Chociaż spis był tajny, jego zawartość szybko przedostała się do mediów.

W Sejmie doszło do dramatycznych scen. Posłowie Michał Boni i Antoni Furtak, którzy znaleźli się na liście Macierewicza, zostali odwiezieni do szpitala. Lech Wałęsa stwierdził, że "akcja lustracyjna" destabilizuje państwo i skierował do Sejmu wniosek o odwołanie premiera.