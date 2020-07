Poważne zarzuty wobec syna Jacka Kurskiego. Ojciec Magdy Nowakowskiej wydał oświadczenie

Były prezes TVP tego samego dnia wydał oświadczenie. Zapewnił w nim, że "nigdy nie wpływał na bieg śledztwa w tej sprawie". Ojca Nowakowskiej nazwał alkoholikiem, który usiłuje go szantażować. Kurski stwierdził, że mężczyzna "w związku ze skargami Dyrekcji Generalnej Parlamentu Europejskiego został zwolniony z prestiżowej funkcji asystenta akredytowanego".

Ojciec Nowakowskiej postanowił zabrać głos w sprawie. Do jego oświadczenia dotarło Radio ZET. "Wbrew temu, co sugeruje Pan Kurski, nigdy nie przyszłoby mi do głowy, aby w celu budowania kariery zawodowej posługiwać się dzieckiem" - napisał w oświadczeniu Lucjan Nowakowski. W jego ocenie "sam pomysł, że ojciec mógłby tak postąpić (...), jest absurdalny i odrażający".