Jacek Kurski popadł w niełaskę? Do Jarosława Kaczyńskiego trafiło nagranie

Jacek Kurski zdecydował o zwolnieniu w sierpniu ówczesnego szefa łódzkiego oddziału TVP. Temu sprzeciwiała się współpracownica Kaczyńskiego. Według Onetu, Kurski pojechał do Łodzi specjalnie, by przeprowadzić rozmowę z tamtejszymi współpracownikami. Miał ich zapewnić, że dopóki on jest szefem "decyzji swojej nie zmieni i nikt go do tego nie może zmusić ani odwołać, nawet sam Jarosław Kaczyński" - pisze portal. Nagranie z tej właśnie rozmowy miało trafić na biurko Jarosława Kaczyńskiego.