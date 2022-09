Dlaczego Kaczyński obalił Kurskiego

Wątkiem ubocznym dymisji Kurskiego – który może jednak z czasem nabrać wagi – jest ukłon w stronę Andrzeja Dudy, który próbował już kiedyś doprowadzić do jego odwołania. Niewykluczone, że Kaczyński robi w ten sposób klimat do rozmowy o nowelizacji ordynacji do Sejmu, do przeprowadzenia której potrzebuje prezydenckiego podpisu.