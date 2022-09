Jacek Kurski szuka pracy. Był już w siedzibie PiS

Choć były prezes TVP nagle pożegnał się ze stanowiskiem na Woronicza, to nie wydaje się, by musiał długo czekać na kolejną propozycję. Były szef Telewizji Polskiej, który uczynił z państwowego nadawcy prorządową tubę, spędził w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej dwie godziny. Czy to początek politycznej kariery Jacka Kurskiego?