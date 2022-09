Bitwa o Kurskiego. Były prezes TVP prowadzi grę z Morawieckim. Dr Kawecki: Bardzo zła decyzja

W rządzie nie ma przekonania co do przejęcia przez Jacka Kurskiego Ministerstwa Cyfryzacji. Najkrócej rzecz ujmując: według naszych rozmówców cyfryzacja to dla byłego prezesa TVP temat niezbyt atrakcyjny. No i - to powszechne przekonanie - nieodpowiadające jego politycznemu temperamentowi. - A już na pewno kompetencjom - dorzuca jeden z naszych rozmówców.