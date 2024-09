Harris wygrała po serii samobójczych bramek Trumpa [OPINIA]

"Co pan powie Amerykanom polskiego pochodzenia?"

Były prezydent zrobił we wtorek wiele, by potwierdzić związane z nią obawy. Z pewnością nie uspokoił wyborców obawiających się jego polityki wobec Putina i wojny w Ukrainie. Zapytany przez prowadzących dwukrotnie o to, czy uważa, że jest w interesie Stanów Zjednoczonych, by Ukraina wygrała tę wojnę, wymigał się od odpowiedzi. Wbrew prawdzie – co znów błyskawicznie zostało wychwycone przez Harris i dziennikarzy – twierdził za to, że wojna wybuchła dlatego, że wiceprezydentka poniosła klęskę, jako osoba oddelegowana do negocjacji z Putinem i Zełenskim. Twierdził też, że jeśli tylko zostanie prezydentem, to błyskawicznie zakończy wojnę – nie wyjaśniając jak właściwie zamierza to zrobić.