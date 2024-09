Harris na prowadzeniu. Przewaga jest niewielka

Wiceprezydent Harris prowadzi z Trumpem we wszystkich trzech opublikowanych we wtorek sondażach ogólnokrajowych wydanych przez pracownie Big Village, Morning Consult i ActiVote z przewagą od 2 do 5 punktów procentowych. Badania te są nieco bardziej korzystne dla Harris od dwóch dużych sondaży opublikowanych przez jedne z najbardziej prestiżowych ośrodków, Siena College i Pew, które wskazywały odpowiednio na jednopunktowe prowadzenie Trumpa i remis.