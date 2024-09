Komentarze po debacie Trump-Harris. "Wątek o Ukrainie, zatrważający"

"Nie oszukujmy się, Trump miał zły wieczór" - powiedział w prawicowej stacji Fox News jej komentator Brit Hume. Wspomniał, że Trump potrafił zachować spokój, gdy atakował go Joe Biden, ale nie udawało mu się to w starciu z Kamalą Harris. - Zobaczymy, jak długo to potrwa, ale to zdecydowanie jej moment. Miała dobry wieczór - dodał. Sztab Harris błyskawicznie podchwycił te słowa.