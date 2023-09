Grzyby 2023. GIS przedstawia "najczęstsze grzybowe pomyłki"

Grzyby trujące a grzyby niejadalne. Jaka jest różnica?

Grzyby ze względu na przydatność do spożycia, dzielą się na jadalne, niejadalne oraz trujące. Pierwsze z nich to gatunki, które po obróbce nadają się do spożycia. Do grzybów niejadalnych są natomiast zaliczane gatunki, które nie nadają się do spożycia przede wszystkim ze względu na smak, zapach, twardy miąższ lub toksyny. Niejadalne są również gatunki objęte prawną ochroną.