Trujące Borowiki. Te grzyby łatwo pomylić z jadalnymi okazami

Trujące borowiki: Borowik ponury

Owocniki tego gatunku występują w lasach liściastych, iglastych i mieszanych. Borowiki ponure najczęściej można spotkać w okolicach jodeł i buków - rosną od czerwca do października. Grzyb ten często jest mylony z trującym borowikiem szatańskim oraz jadalnym borowikiem ceglastoporym. Część grzybiarzy sądzi, że borowik ponury nadaje się do spożycia po obróbce termicznej - zawiera on jednak silnie trujące toksyny, a przez mykologów zaliczany jest do gatunków nienadających się do spożycia.