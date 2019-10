Grzybobranie trwa. Ten grzyb zagiął konkurencję

Zastanawiacie się, jak wygląda grzybobranie marzeń? Grzyb, na którego pani Mariola natrafiła w lesie, zdecydowanie można nazwać "białym krukiem" wśród leśnych trofeów. Gdy tylko zobaczyliśmy tego giganta, prawie pospadaliśmy z krzeseł. To zdecydowanie dowód na to, że czas chodzenia na grzyby, pomimo pogarszającej się pogody, jeszcze się nie skończył.

Mimo, że ostatni weekend października zapowiada się słonecznie, nie będzie to upalna jesień , do której przywykliśmy przez kilkanaście ostatnich dni.

Grzybobranie 2019. Co z pogodą?

W sobotę i niedzielę możemy spodziewać się także sporadycznych opadów deszczu. Do ochłodzenia dojdzie na północy kraju, z kolei w centrum i na południu będzie można cieszyć się promieniami słońca.

Co to oznacza dla grzybiarzy? A no tyle, że ochłodzenie, które pojawiło się na horyzoncie może skutecznie zakończyć i tak trwający wyjątkowo długo sezon na grzybobranie.