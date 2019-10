Październikowe grzybobranie. Grzyby zalały Internet. "Tej siły nie zatrzymacie"

GRZYBOKALIPSA - tego nie da opisać się inaczej. Grzybobranie to stan umysłu, a myśl o koszach pełnych grzybów ogrzewa serca polskich internautów. Weekendowe zbiory to temat numer jeden poniedziałkowych poranków w pracy. Nie wierzycie? Spójrzcie na zdjęcia przesyłane na #Dziejesię.

Grzyby w natarciu

Zdjęcia grzybów , które otrzymaliśmy w tym tygodniu, dosłownie zalały naszą redakcję. Jeden z redaktorów rzucił nawet w eter hasło " GRZYBOKALIPSA ". Tak, to słowo właściwie opisuje prezentowaną przez was rzeczywistość.

Grzybobranie egzotyczne. "Palce diabła"

Grzybobranie. Pełne kosze u Justyny

Ale czy jednorazowy egzotyczny grzyb wystarczy, by pokonać konkurentów? A skądże! Udowodniła nam to Justyna, która pod względem ilości zebranych grzybów zdeklasowała konkurencję. Iście królewskie grzybobranie!

Jak twierdzi nasza czytelniczka, lepszego zajęcia nie może sobie wyobrazić. - Zbieram codziennie i tak naprawdę to mam już dosyć obierania tych grzybów, ale zbierać uwielbiam i ciągnie mnie jak wilka do lasu - podkreśla kobieta.

W trakcie swojego grzybobrania Justyna również natrafiła na ciekawy okaz. - Wygląda jak kalafior, ma orzechowy posmak i pasożytuje w korzeniach sosny - tak opisywała go redakcja WP Finanse . Co to takiego?

Październikowe grzybobranie. Borowiki, podgrzybki, maślaki!

Z nowości to tyle. Przypomnijmy, to tylko ostatni tydzień grzybobrania. Na szczęście wśród naszych czytelników nie zabrakło tradycjonalistów.

No bo co to za Polak, co pójdzie do lasu i nie wróci z koszem pełnym borowików albo maślaków? No właśnie, żaden. Zdjęć Waszych grzybnych łowów nie zabrakło i tu. Grzyby obrodziły pod Wrocławiem, w Tucholi, Legnicy, Lęborku i wielu wielu innych miejscowościach. - Tej siły nie zatrzymacie - napisała Agnieszka. Miała rację.