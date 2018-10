W trzy godziny zebrał 50 kg. Nowy wysyp grzybów w Polsce

Po suchym lecie, wielkiej suszy we wrześniu, pogoda wreszcie zaczęła sprzyjać grzybobraniu. Jak wynika z informacji serwisu Nagrzyby.pl na Mazowszu, Pomorzu, w Wielkopolsce i lasach woj. lubuskiego pojawiło się zatrzęsienie grzybów.

- Wydawałoby się, że końcówka października w to praktycznie koniec sezonu, ale podgrzybki są młode i świeżutkie. W sam raz nadają się do suszenia. Z kolei maślaki idealne do octu. Mgły i rosa, jakie pojawiają się niemal codziennie, dostarczają niezbędną wilgoć, a ciepłe noce sprzyjają pojawieniu się grzybów - opowiada dalej rozmówca.