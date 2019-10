"Mafia rumuńskich grzybiarzy" poskromiona. Szef strażników leśnych nie wpuścił ich do lasu

"Mafia rumuńskich grzybiarzy", która wzbudzając postrach wśród naszych grzybiarzy, grasowała w lasach pod Kielcami, została poskromiona. Dziś rano szef straży leśnej pozamykał szlabany na leśnych drogach. Osobiście zawrócił zagraniczny bus z grzybiarzami.

" Mafia rumuńskich grzybiarzy ", jak nazwali przybyszów mieszkańcy podkieleckich miejscowości, budziła niepokój wśród lokalnych zbieraczy grzybów. Według relacji mieszkańców gmin Łagowa i Bieliny miało dochodzić do konfliktów i prób zabierania koszyków z zebranymi borowikami.

W tej sytuacji do działań przystąpili strażnicy leśni. - Było palone ognisko, był biwak, jak to zobaczyłem, to powiedziałem: zakaz wstępu. Zrozumieli i odjechali - relacjonuje Maciej Zakrzewski, szef straży leśnej z Nadleśnictwa Łagów. Dodaje, że podczas porannego objazdu pozamykał szlabany przy leśnych drogach. Napotkani przybysze byli legitymowani. Zniechęceni zainteresowaniem służb odjechali.