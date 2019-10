"Palce diabła" znalezione na południu Polski. Czym jest okratek australijski?

Okratek australijski, zwany potocznie "palcami diabła", jest dość nietypowym grzybem. Cechuje go jaskrawoczerwona barwa i wyjątkowy kształt, a do tego... fatalnie pachnie. Ten gatunek pochodzi z dalekich antypodów, w Polsce należy do rzadkości. Na jeden z takich okazów trafiła pani Agata.

Okratek australijski, czyli "palce diabła" znalezione przez autorkę bloga Pani Miniaturowa (miniaturowa.pl, Fot: Pani Agata)

Autorka bloga "Pani Miniaturowa" podzieliła się na Facebooku ze swoimi fanami zdjęciem bardzo oryginalnego grzyba. Okazało się, że przypominający czerwoną ośmiornicę okaz to okratek australijski. Pani Agata spotkała go podczas wchodzenia na szczyt Biskupia Kopa, który leży w okolicy wsi Jarnołtówka w Górach Opawskich (pow. nyski).

"Jego obecność zwiastował smród czegoś, co dawno zdechło. Robi mega wrażenie, jakby ktoś zgubił rozgwiazdę pośrodku lasu" - opisuje znalezisko pani Agata w mediach społecznościowych. W rozmowie z WP przyznała, że grzyba "wywąchał" jej chłopak Andrzej.

Post wywołał ożywioną dyskusję wśród internautów. Większość była zaskoczona, że można coś takiego spotkać w polskich lasach. Nie brakowało też entuzjastów nowo poznanego grzyba: "Fajowy, nie widziałam nigdy takiego", "Piękny", "Pierwsze słyszę o czymś takim" - czytamy w komentarzach. Niektórzy zaczęli się też zastanawiać, czy okratek jest trujący i czy można go jeść.

"Palce diabła" to gatunek niejadalny. Można go spotkać od lipca do października, pojedynczo lub w grupach - występują w lasach liściastych lub iglastych, parkach, zarośniętych ogrodach, a czasami na łąkach.

Okratek pochodzi z Australii, jednak rozprzestrzenił się także na inne rejony świata. W Europie po raz pierwszy zaobserwowano go w 1914 roku we Francji. W Polsce jego występowanie odnotowano dopiero w 1975 roku w okolicy Biłgoraja. Jego zapach przypomina odór rozkładającego się mięsa i przypomina woń wydzielaną przez sromotnika smrodliwego.

Zdjęcia okratków australijskich znalezionych w ostatnich dniach wrzucił na Facebooka również pan Tadeusz z Jejkowic w pow. rybnickim (woj. śląskie) oraz pani Joanna - również z Jarnołtówka. Fotografię przedstawiającą "palce diabła" wykonała jej córka Magdalena na terenie rezerwatu przyrody Olszak w pobliżu skał Karolinek. "U nas Okratek występuje masowo" - wyjaśnia w rozmowie z WP pani Joanna.

