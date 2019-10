Pogoda na weekend. Będzie słonecznie, niedziela może rozczarować deszczem

Pogoda w weekend zaskoczy miłym akcentem wieńczącym nadspodziewanie ciepły październik. Piątek i sobota nie będą już jednak upalne, a w niektórych miejscach popada. W niedzielę powinniśmy spodziewać się dużych opadów w większej części kraju.

Dobra pogoda w sobotę utrzyma się w centrum i na południu kraju. W Gdańsku i Szczecinie może popadać i dojdzie do lekkiego ochłodzenia. Słońce powinno bez większego problemu przebijać się przez niewielkie chmury w Zielonej Górze, Katowicach czy Krakowie.

Podobnie będzie w centrum Polski. W Warszawie temperatura dojdzie do 20 st. C.

Prognoza pogody na niedzielę nie nastraja już tak optymistycznie. Opady będą utrzymywać się na północy kraju, ale obejmą również jego środkową część. Odczujemy to również w postaci niższych temperatur: ok 15 st. w Gdańsku czy ok. 14 st. w Szczecinie.