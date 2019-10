WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Pogoda długoterminowa. Nadchodzi silne ochłodzenie Pogoda do tej pory była dla nas łaskawa. Powoli jednak musimy żegnać się z ciepłymi dniami. W prognozach widać już duże ochłodzenie. Będzie coraz zimniej. Meteorolodzy donoszą o śniegu. Załamanie pogody już za kilka dni (MeteoModel.pl) Pogoda. Wyjątkowo ciepły okres w pogodzie panuje w Polsce od około 10 października. Przez wiele dni do kraju napływało powietrze zwrotnikowe. Do końca tygodnia termometry będą wskazywać ok. 20 stopni Celsjusza. Chłód odczujemy jedynie wieczorem, nocą i o poranku. Powodem do zmartwień jest z kolei silna mgła. IMGW wydało ostrzeżenia 1. stopnia. - Uciążliwe mgła oraz smog to efekt tzw. zgniłego wyżu - mówi w rozmowie z WP Arkadiusz Wójtowicz z portalu fanipogody.pl. Jeszcze tylko w czwartek, piątek i sobotę w wielu rejonach Polski występować będą wysokie temperatury przekraczające nawet 15-20 stopni. Później czeka nas zmiana. Zniesienie limitu 30-krotności składek ZUS. Ważna deklaracja rzecznika prezydenta Pogoda. Ochłodzi się Jak mówi Wójtowicz, w niedzielę z północnego zachodu na południowy wschód schodzić ma front chłodny, za którym napłynie znacznie chłodniejsze powietrze arktyczne. W poniedziałek na obszarze całej Polski temperatura spadnie poniżej 10 stopni. Na ten moment opady są prognozowane na północy kraju. Noc z poniedziałku na wtorek będzie chłodna w całym kraju. Przymrozki mogą wystąpić w wielu rejonach Polski. Punktowo w ostatnich dniach października może spaść śnieg, ale nie powinien się utrzymać z powodu mocno wygrzanego gruntu. Intensywność opadów również powinna być niewielka. Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na pogoda.wp.pl. Pogoda na Wszystkich Świętych Początek listopada rozpoczniemy z niskimi temperaturami. 1 dnia tego miesiąca w wielu rejonach Polski może być nawet poniżej 6 stopni w najcieplejszym momencie dnia. - Odległe i wciąż zmieniające się prognozy wskazywały nawet na ryzyko opadów śniegu na nizinach. Zdecydowanie więcej będzie jednak wiadomo 3-4 dni przed omawianym terminem - zauważa Wójtowicz. Pierwsza dekada listopada może być chłodna. Modele prognozują ujemne temperatury nocami, na nizinach może wystąpić silniejszy atak zimy. Niewykluczone jest pojawienie się niżu genueńskiego niosącego dużą ilość opadów. Poszczególne modele prognozują nurkujący niż znad Skandynawii wprost nad Polskę, przynosząc wiatr, opady, ale nawet śnieg. Prognozy modeli powyżej 5 dni, jak zaznacza ekspert, należy jednak traktować orientacyjnie, gdyż są obarczone dużym błędem prognostycznym. - Wiązki modeli numerycznych wskazują jednak, że chłodny początek listopada jest już przesądzony - przyznaje Wójtowicz. Cieplejszy okres synoptyczny może nadejść w późniejszym okresie, ale w 11. miesiącu roku epizody z opadami śniegu i niskie temperatury nie będą niczym nadzwyczajnym. Nie można wykluczyć nawet wichur i ścierania się ciepłych oraz chłodnych mas powietrza. Sprawdź, gdzie jest burza. - Niewykluczone są burze śnieżne z wyładowaniami atmosferycznymi oraz nawet dwucyfrowe mrozy - twierdzą fanipogody.pl. Portal severe-weather.eu również donosi o przypływie zimnego powietrza do Europy i opadach śniegu. "Pogoda ciągle się zmienia, ale teraz obserwujemy większe zmiany na modelach pogodowych. W Europie będzie chłodniej". Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl