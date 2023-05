Gruzja podzielona. "Ruski go home" czy "Rosjo, przygarnij nas"

Zaskoczenie. To poczułem zaraz po dotarciu do Tbilisi. Całe miasto tonęło w kolorach żółtym i niebieskim. Niemal w każdym oknie powiewały flagi Ukrainy i Unii. Na murach hasła: "Chwała Ukrainie!", "Russians not welcome" ("Rosjanie niemile widziani"), "Georgia is Europe" ("Gruzja to Europa") czy "Ruski go home" ("Ruscy, jedźcie do domu").