Rosną emocje wokół Krymu. "Ich uderzenie zostanie po prostu złamane"

Szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow ponownie prognozuje, kiedy miałoby dojść do odbicia Krymu. W rozmowie z dziennikarzem "New Voice" zapewnił, że ukraiński plan wyzwolenia okupowanego półwyspu jest stopniowo realizowany, a siły zbrojne wejdą na Krym wiosną tego roku. To oznacza, że do walk musiałoby dojść najpóźniej w czerwcu.