Kiedy Ukraina odbije Krym? Szef wywiadu podaje termin

Rosjanie szykują się do walk o Krym

Tymczasem Rosjanie intensywnie przygotowują się do obrony Krymu. Na opublikowanych kilka dni temu kolejnych zdjęciach satelitarnych widać jak na dłoni przygotowania do obrony półwyspu. Na fotografiach można odnotować postęp w budowie umocnień. Pozycje obronne wzdłuż wybrzeża i dróg, na przestrzeni ostatnich tygodni, zostały mocno rozbudowane. Świadczyć to może o rosyjskich przygotowaniach do odparcia ewentualnej ukraińskiej kontrofensywy w tym rejonie.